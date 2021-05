Scontro auto-moto a San Giacomo di Veglia: gravissima una 17enne

L'incidente è avvenuto sabato intorno alle 12.30. A scontrarsi una Mercedes Classe B ed una Ktm Duke 125 con in sella due ragazzi. Sul posto è dovuto intervenire l'elisoccorso

E' di due giovani feriti il bilancio di un incidente tra un'auto ed una moto avvenuto verso le ore 12.30 di fronte alla chiesa di San Giacomo di Veglia, nel vittoriese. A scontrarsi una Mercedes Classe B, che stava uscendo da un parcheggio, ed una Ktm Duke 125 con in sella due ragazzi. Il giovane 17enne alla guida della moto è subito stato trasportato all'ospedale di Vittorio Veneto per accertamenti, mentre ad avere la peggio è stata la coetanea che viaggiava con lui, rimasta gravemente ferita nell'impatto e dunque trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo essere stata intubata sul posto. Illesi, invece, i passeggeri dell'auto. Sul posto anche un’ambulanza, un’automedica e la Polizia stradale per tutti i rilievi di rito.