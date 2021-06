Esce dalla messa e provoca un incidente: 87enne finisce in ospedale

E' di una 87enne ricoverata in ospedale con lesioni di media gravità il bilancio di un incidente avvenuto domenica mattina lungo via Menarè a San Giacomo di Veglia. Ad avere la peggio in uno scontro semifrontale tra due auto è stata D.B.P che, dopo essere uscita dalla messa, pare abbia sbagliato la manovra di immissione lungo la via che da Sacile porta a Conegliano. L'impatto con la Toyota C-hr che sopraggiungeva è stato violento ed entrambi i mezzi hanno subito danni ingenti. Solo la 87enne è rimasta ferita, ma sempre cosciente, tanto che ha atteso con calma l'arrivo dei soccorsi che, dopo averla estratta dalle lamiere della sua Alfa Romeo 145 grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, l'hanno trasportata in ospedale a Conegliano per accertamenti. A procedere con i rilievi di rito sono invece stati i carabinieri.