Finisce fuori strada con il motorino, morto un 17enne

Ennesima tragedia della strada in un agosto terribile sulle strade della Marca, con ben dodici vittime. L'ultima in ordine di tempo è un ragazzo di appena 17 anni, Francesco Favaro. Poco dopo le 18 di oggi, martedì 30 agosto, il giovane, in sella ad un motorino è uscito di strada mentre percorreva via San Michele a San Pietro di Feletto ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate. La moto su cui viaggiava è finita contro un palo telefonico. Purtroppo inutili i soccorsi del Suem 118, intervenuti con l'elicottero e un'ambulanza. Per i rilievi intervenuti gli agenti della polizia locale del coneglianese

Lo schianto è avvenuto prima di una doppia curva e potrebbe essere stato causato dall'alta velocità, in uscita da una curva. Testimone diretto dell'accaduto un amico che si trovava con lui, in sella ad un'altra moto: entrambi tornavano da Conegliano. Il traffico è stato bloccato lungo entrambe le direzioni di marcia. Francesco Favaro, studente del Liceo delle Scienze umane all’istituto superiore “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo , aveva festeggiato 17 anni lo scorso 20 novembre: è figlio di Leonardo, noto avvocato della zona e di Laura De Lozzo, psicologa. Lascia anche una sorellina più piccola. E' una famiglia molto conosciuta che vive nella frazione di San Michele di Feletto. In molti tra i conoscenti e amici della vittima si sono recati sul posto. «Sono ancora incredula, ci stringiamo attorno ai famigliari»: ha commentato, sconvolta, il sindaco Maria Assunta Rizzo.

In mattinata un grave incidente si è registrato anche nel bellunese, a Cencenighe, con un ragazzino trevigiano di 9 anni che è stato investito da un'auto e si trova ricoverato in ospedale, in prognosi riservata.