Attraversa le strisce pedonali, 13enne travolta: grave al Ca' Foncello

Una ragazzina di appena 13 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio, a San Polo di Piave, in via Roma. La giovanissima è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali, in sella alla sua bici e in compagnia di altre tre amiche. Ad investire la ragazza è stata la Lancia Y guidata da un'anziana di 91 anni che non si sarebbe immediatamente fermata, se non dopo alcune decine di metri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione San Polo di Piave per svolgere i rilievi di legge. Medico e infermieri del Suem 118 hanno soccorso la ragazza, intubandola sul posto e trasportandola poi d'urgenza in ospedale, in elicottero. La prognosi della 13enne è riservata: a preoccupare è l'entità del trauma cranico patito.