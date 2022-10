Camion contro auto sull'autostrada A4, morta una donna

Un grave incidente è avvenuto verso le 18.30 di oggi lunedi 3 ottobre tra il Nodo di Portogruaro e San Stino in direzione Venezia. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine una vettura è finita sotto un mezzo pesante. Una donna, al volante della vettura, ha perso la vita. È stato pertanto chiuso il tratto ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste. Chiuso l'ingresso a Portogruaro per chi è diretto a Venezia. Sul posto tuttora ci sono il 118, l'elisoccorso, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autovie Venete .