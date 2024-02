Si schianta fuori strada con la moto, Edoardo muore a 19 anni

Stava facendo ritorno a casa in sella alla sua moto, una Honda cb 650r, ed è uscito di strada, andando a schiatarsi contro un albero a bordo strada. L'ennesima tragedia della strada è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio, attorno alle 13.30 circa a San Stino di Livenza, nel tratto tra San Stino e Caorle, la strada provinciale 59, già più volte teatro di schianti mortali. A restarne vittima un ragazzo di appena 19 anni (festeggiati lo scorso 20 gennaio), Edoardo Bernardi, residente a San Stino ma domiciliato a Porto Santa Margherita di Caorle. Il giovane stava tornando a casa in sella alla sua moto dopo aver lavorato nel pub "I templari" a Susegana, di proprietà del padre Vanni. Il 19enne, grande appassionato di moto e motori in generale, frquentava l'istituto "Marco Belli" di Portogruaro. Oltre al ladre lascia la madre Maria Rosa (intervenuta sul luogo dell'incidente, è stata colta da un malore), un fratello e una sorella. La famiglia è originaria della Marca, in particolare della frazione di San Giovanni, a Motta di Livenza.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il motociclista stava viaggiando verso Caorle quando, in località Contarina, la sua moto, forse a causa di un avvallamento dell'asfalto, è sbandata verso sinistra, ha invaso l'opposta corsia di marcia e ha finito la sua corsa contro uno dei platani che costeggia la strada. Il 19enne, sbalzato dal mezzo, è finito nel fossato, pieno d'acqua, che costeggia la strada provinciale che conduce a Caorle. La moto, fuori controllo, ha poi proseguito per inerzia per un centinaio di metri. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul luogo della tragedia per il 19enne non c'era ormai più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. Per i rilievi del caso (proseguiti per circa 4 ore, periodo durante il quale l'arteria è rimasta interrotta) sono intervenuti gli agenti della polizia locale che ora indagano sulle tragedia. La Procura di Pordenone, competente territorialmente, aprirà un fascicolo e per ordine del magistrato la moto è stata posta sotto sequestro.

In gioventù Edoardo si era dedicato anche al ciclismo, in particolare con la Mottense che ieri ha dedicato al 19enne un ricordo e un messaggio di cordoglio: "Ci uniamo al terribile lutto che ha colpito Maria, Vanni, Marco e Andrea Maria ma anche tutti i suoi familiari. Purtroppo non ci sono parole da dire. Solo troppo presto... Ciao Edoardo R.I.P.".