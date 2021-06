Schianto mortale in A4, morto un 45enne trevigiano

L'incidente non distante dal casello di San Stino di Livenza. Una Fiat Punto ha tamponato un mezzo pesante e per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi da parte di vigili del fuoco e Suem 118. Traffico paralizzato

Un 45enne trevigiano, nativo di Valdobbiadene, Roberto Sartor, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 15 giugno, in un tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A4, nel tratto del nodo di Portogruaro-San Stino di Livenza in direzione Venezia. L'episodio è avvenuto poco prima delle 15,30. Un’auto, una Fiat Punto bianca, ha tamponato un mezzo pesante a pochi metri dal casello di San Stino di Livenza. Per consentire l’arrivo dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco di Motta di Livenza, il personale di Autovie Venete ha predisposto l’uscita obbligatoria di Portogruaro per chi proviene da Trieste e ha chiuso l’allacciamento della A28/A4 in direzione Venezia. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.43 Al momento dell'impatto non c'erano code o particolari rallentamenti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, il 118, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete. Il tratto autostradale della A4 Nodo di Portogruaro-San Stino di Livenza in direzione Venezia resta attualmente chiuso per consentire le rimozioni dei mezzi. E’ stata predisposta l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso l’allacciamento della A28/A4 in direzione Venezia.