Auto si schianta contro il guard rail, traffico bloccato tra A27 e A28

Incidente poco dopo le 11.15 lungo l'autostrada A28, da Pordenone verso Conegliano, all'altezza dello svincolo di Conegliano. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guard rail. Il conducente del mezzo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Conegliano e consegnato alle cure del Suem 118, presente sul posto anche con l'elisoccorso. Disagi si sono verificati alla viabilità. La corsia verso Conegliano è rimasta chiusa per oltre un'ora per consentire alla polizia stradale di svolgere i rilievi del caso e di rimuovere l'auto e i detriti finiti sulla carreggiata.