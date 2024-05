Schianto frontale tra due auto, una finisce nel fosso: quattro feriti

Il maltempo che in queste ore è tornato a colpire la provincia di Treviso, ha provocato anche un incidente stradale con feriti avvenuto verso le ore 11 in via Trieste a San Vendemiano. L'incidente è stato uno scontro frontale tra una Citroen C3 Picasso guidata da un uomo di 57 anni e una Suzuki Vitara con all'interno 4 persone, tra cui un 62enne alla guida. I feriti nell'incidente sono tutte le persone all'interno della Suzuki finita nel fosso a lato della carreggiata. I feriti portati negli ospedali Conegliano e Vittorio Veneto non sono gravi mentre un 93enne è stato portato in via precauzionale in elicottero a Treviso. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.