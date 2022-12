Travolto da un'auto mentre sta tornando a casa in scooter

Grave incidente stradale poco dopo le 13 di oggi, 6 dicembre, a San Vendemiano, in via Palu', all'altezza del civico 21. A restare coinvollto un operaio marocchino di 38 anni, A.E.. L'uomo si trovava in sella al suo scooter Piaggio Liberty e aveva appena terminato il turno di lavoro alla Ecor Natura: una volta uscito dal parcheggio è stato travolto da un'autovettura Seat Leon che procedeva dal centro verso la periferia di San Vendemiano. Lo straniero è stato trasportato in elicottero dal Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: ha riportato gravi politraumi tra cui fratture alle gambe e un forte trauma cranico mentre il conducente 46enne dell'autovettura è rimasto illeso. Il 38enne non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi sarebbe riservata. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Conegliano.