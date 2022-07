/ Via Liberazione, 8

Camion contro un monopattino, 44enne gravissimo

L'incidente nel pomeriggio, attorno alle 16, in via della Liberazione a San Vendemiano. L'uomo è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge intervenuti i carabinieri di Conegliano