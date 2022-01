Esce di strada e finisce in una canaletta: l'auto viene divorata dalle fiamme

E' rimasta fortunatamente illesa la ragazza che stanotte, verso l'1, si trovava a bordo di una Hyundai i20 di colore bianco che è stata completamente divorata dalle fiamme lungo via Ungheresca Sud a San Vendemiano. La giovane 22enne G.M., per motivi ancora poco chiari, ha difatti perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo così in una canaletta a bordo strada. A quel punto l'auto ha però preso fuoco, lasciando comunque il tempo lla ragazza di uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo. L'arrivo poco dopo dei vigili del fuoco di Conegliano, che hanno in breve spento le fiamme, non ha però potuto salvare il mezzo. In ogni caso la giovane sta bene e nelle immediatezze dell'incidente ha anche rifiutato le cure del Suem 118.