Due incidente in mattinata sulle strade della Marca, quattro feriti

Alle 8.30 scontro tra due auto a San Venone degli Ezzelini, in via Veggiane. Alle 12.10 altro schianto in via lungo Brentella a Cornuda. Sul posto vigili del fuoco e medici e infermieri del Suem 118

Mattinata di oggi, 17 marzo, caratterizzata dagli incidenti stradali nella Marca. Due quelli registrati in provincia con in tutto quattro feriti. Alle 8.30 circa scontro tra due mezzi a San Zenone degli Ezzelini, in via Veggiane. Due persone sono state trasportate in ospedale. Sul posto intervenuti medico e infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Castelfranco Veneto.

Alle 12.10 circa incidente anche a Cornuda in via lungo Brentella, con altri due feriti, entrambi non gravi, portati in ambulanza presso l'ospedale di Montebelluna. Per i rilievi giunta una pattuglia della polstrada mentre i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi.