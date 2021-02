Scontro frontale, resta ferita e incastrata tra le lamiere dell'auto

Incidente poco prima delle 16 a San Zenone degli Ezzelini in via Marconi, a pochi passi dalla chiesa. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco oltre ad ambulanza ed elicottero del Suem 118

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 di oggi a San Zenone degli Ezzelini, lungo via Marconi, di fronte alla chiesa parrocchiale. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, due auto. Sul posto giunte due squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco che hanno avuto il delicato compito di estrarre dalle lamiere del suo mezzo una donna, rimasta ferita in modo grave ad una gamba.

L'automobilista, stabilizzata sul posto da medico e infermieri del Suem 118, è stata poi trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dall'elicottero del Suem, per essere sottoposta alle cure del caso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso. Il traffico ha subito rallentamenti.