Auto contro moto, grave un centauro 54enne

Un 54enne di San Zenone degli Ezzelini, C.L., è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre. L'uomo, ora ricoverato al Ca' Foncello di Treviso, era in sella alla sua motocicletta quando, percorrendo via Capitello, è finito contro un'auto, una Fiat 500 L nera, che proseguiva lungo l'opposta direzione di marcia. Il centauro, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale trevigiano. Le sue condizioni sono molto gravi. Per i rilievi di legge sono intervenute le forze dell'ordine.

