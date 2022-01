Schianto tra auto e furgone di Amazon Prime, due feriti

E' di due feriti, entrambi non gravi e accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Zenone degli Ezzelini, in via Jacopo da Ponte. Un furgone del corriere espresso Amazon Prime è finito contro un'auto su cui viaggiava una donna che ha riportato un trauma cranico commotivo e traumi vari. L'automobilista è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del Suem di Crespano del Grappa.

In precedenza, alle 17 circa, altro incidente a Santa Lucia di PIave, in via Martiri della Libertà. Due auto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Conegliano, si sono scontrate frontalmente, finendo poi la loro corsa nel fossato prospicente alla strada. I conducenti dei mezzi sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano: si tratta di G.S., 45 anni, e J.D., di 24 anni.