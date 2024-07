Si schianta con la moto contro un furgone, grave un 24enne trevigiano: è in rianimazione

Ancora un incidente stradale lungo le strade dell'alta padovana. Oggi 16 luglio alle 19,15 si sono scontrati un furgone Fiat Ducato e una moto 125. Il motociclista nell'impatto è rimasto incastrato sotto un Ducato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari. L'incidente è avvenuto a San Giorgio delle Pertiche all'incrocio tra via Fornace e via Momi. Il traffico è andato in tilt, la situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 21.

Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia locale della Federazione coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara, un furgone Fiat Ducato condotto da A.B. di 35 anni del posto si è scontrato con una moto 125 con in sella M.C. di 24 anni di Conegliano. Sul luogo dell'incidente oltre agli agenti sono arrivati i sanitari del Suem 118, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Illeso il trentacinquenne, il motociclista è stato invece stabilizzato e trasportato in ospedale a Camposampiero in codice rosso. Presenta numerosi traumi, ma dopo i primi accertamenti del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. Il conducente del furgone è risultato negativo all'alcoltest. Il ferito verrà invece sottoposto ad accertamenti clinici in ospedale per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.