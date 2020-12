Esce di strada con l'auto e abbatte un muretto ed un contatore del gas

E' di un ferito il bilancio di un'uscita autonoma di strada da parte di un'auto avvenuta domenica verso le 19.40 in via Cervan in località Sant'Andrea di Treville, a Castelfranco Veneto. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma nell'incidente l'utilitaria ha purtroppo abbattuto un muretto in cemento e il contatore del gas di un'abitazione poco distante. Sul posto si sono quindi subito recati i vigili del fuoco e il Suem 118 che ha prestato le prime cure all'utomobilista coinvolto nel sinistro.