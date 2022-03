Schianto tra un'auto e un furgone, 73enne intrappolato tra le lamiere

Un 73enne di Breda di Piave, D.C., è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 2 marzo, poco dopo le 12, a Santa Lucia di Piave all'incrocio tra via delle Mura e via Colonna. A scontrarsi un'auto, una Ford su cui viaggiava l'uomo ed un furgone di un'azienda di giardinaggio che stava trasportando alcune ramaglie. In soccorso dell'anziano, rimasto intrappolato all'interno delle lamiere del veicolo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano. Sul posto giunti medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il 73enne al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano e la polizia locale che ha svolto i rilievi del caso per chiarire le responsabilità nell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti. Illesi gli occupanti del furgone. La strada è interessata da alcuni lavori per la realizzazione di una rotaroria che sono in corso.