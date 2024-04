Scende dallo scuolabus e viene investito, ferito bimbo di dieci anni

E' stato investito da un'auto, una Mazda, dopo essere sceso dallo scuolabus che lo aveva riportato a casa. Paura nel primo pomeriggio di oggi, 18 aprile, poco dopo le 13, a Santa Lucia di Piave, lungo via Garibaldi. Uno scolaro di 10 anni (frequenta la classe quarta in una primaria della zona) è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti con ambulanza e automedica per prestare soccorso al giovane che ha riportato un forte trauma cranico. In via precauzionale il personale medico ha optato per trasferire il giovanissimo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti del comando della polizia locale della Sinistra Piave: sembra che lo scolaro abbia attraversato la strada senza rendersi conto dell'auto che stava giungendo lungo l'opposta corsia di marcia. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti: la strada è rimasta temporaneamente chiusa per completare le operazioni di soccorso e gli accertamenti.