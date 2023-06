Cade in monopattino, 26enne trasportato in elicottero al Ca' Foncello

Un cittadino straniero di 26 anni, I.J.D., è rimasto ferito in un incidente avvenuto attorno alle 12.30 di oggi, 16 giugno, lungo via Distrettuale a Bocca di strada, località tra Mareno e Santa Lucia di Piave. Il giovane, per cause in corso di accertamento, stava percorrendo la strada con il suo monopattino elettrico quando è improvvisamente caduto a terra, sbattendo violentemente il capo sull'asfalto. Il 26enne, da qualcuno descritto come alterato, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le condizioni del giovane non sono fortunatamente preoccupanti. L'incidente sottolinea ancora una volta la forte pericolosità di questo ti mezzo, spesso utilizzato con velocità di percorrenza che non permettono a chi li conduce di frenare la propria corsa in sicurezza. Curiosamente il personale sanitario del Suem 118 era dovuto intervenire nella zona già un'ora prima per soccorrere due coniugi di origini marocchine, rimasti feriti in maniera molto lieve dall'esplosione di una bombola che ha causato il parziale crollo interno di un muro divisorio interno all'abitazione e del soffitto.