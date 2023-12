Frontale tra una Mini Cooper e un furgone: un ferito

Ennesimo schianto in una delle arterie più trafficate della provincia di Padova. Incidente stradale oggi 28 dicembre alle 13 lungo la strada dei Vivai a Saonara. Nell'impatto frontale sono rimasti coinvolti un'auto Mini Cooper condotta da S.M. di 65 anni di Piove di Sacco e un furgone Ducato con al volante F.B. di 64 anni di Riese Pio X. I due mezzi hanno finito la loro corsa fuori controllo nel fossato che costeggia la carreggiata. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di un ferito non in pericolo di vita. Entrambi i conducenti come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

L'allarme è stato lanciato ai numeri d'emergenza da alcuni automobilisti in transito. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell’auto, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. Terminati gli accertamenti del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco per i rilievi di rito. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. La viabilità ha subito rallentamenti. La situazione è rientrata nei ranghi dopo le 15 quando un carroattrezzi ha recuperato i mezzi incidentati e li ha allontanati dalla sede stradale.