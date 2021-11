Scappa senza prestare soccorso, arrestato per omicidio stradale

Due persone sono rimaste ferite nello scontro semifrontale fra due macchine accaduto questa mattina verso le 4 in via Martiri delle Foibe a San Donà. L'impatto è avvenuto tra una Golf di servizio condotta da una guardia giurata e una Fiat Punto con due persone a bordo. Ad avere la peggio il passeggero della Fiat, un cittadino algerino di 36 anni residente a Napoli, che è stato prima portato in elicottero in condizioni serie all'ospedale dell'Angelo di Mestre e poi è morto. L'agente della Rangers Servizi di sicurezza che guidava la Golf, un uomo del posto, è stato invece trasferito all'ospedale di San Donà in ambulanza, non in condizioni gravi.

L'uomo che conduceva la Fiat Punto, un cittadino marocchino di 29 anni residente nel sandonatese ma domiciliato a Susegana, è stato arrestato: dopo l'impatto ha tentato la fuga omettendo di soccorrere il suo passeggero che era in gravi condizioni. Il 29enne è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di San Donà, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente, che lo hanno fermato mentre vagava per i campi: ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test e al drug test. I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di San Donà e da Mestre, con il personale di prima partenza e l’autogrù, hanno messo in sicurezza le macchine finite in un fossato a bordo strada, di cui una, la Fiat, rovesciata, e hanno estrattole persone rimaste incastrate all’interno delle vetture. Durante le operazioni di soccorso e recupero delle auto la strada e rimasta chiusa.