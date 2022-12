Schianto tra auto e furgone, tre feriti e traffico in tilt

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze in via Zecchina a Quinto di Treviso. A scontrarsi frontalmente un furgone Opel guidato da un 37enne e una Renault Clio con al volante un 21enne: feriti i due conducenti e un altro passeggero. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto gli autisti rimasti incastrati. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. In corso le operazioni di recupero dei mezzi.