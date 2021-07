Moto contro auto a Signoressa, 19enne ricoverato in elisoccorso

Mercoledì nero sul fronte degli incidenti stradali in provincia di Treviso: Oltre ai due sinistri avvenuti nel primo pomeriggio di mercoledì 21 luglio a Paese e Loria, altri due sinistri si sono verificati poche ore più tardi a Signoressa e nella frazione di Campocroce a Mogliano Veneto.

Il più grave è quello avvenuto alle 17.43 in Via Ortigara a Signoressa, nelle vicinanze del Centro Gamma Termosanitaria. Un 19enne di Trevignano è finito con la sua moto contro un'automobile in transito. Violentissimo l'impatto: il giovane è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello: gravi le sue condizioni, mentre per l'automobilista solo qualche lieve contusione. Un incidente che ricorda molto la tragedia di martedì 20 luglio in cui aveva perso la vita il 17enne di Ponte di Piave, Simone Perin.

Alle 17.40 l'altro incidente avvenuto in Via Zero Branco a Campocroce. Ricoverate in codice di media gravità le due persone a bordo dell'auto finita nel fosso a lato della carreggiata: si tratta di P.S., 27enne residente a Quinto di Treviso ma originaria del Bangladesh e del 42enne A.I.