Schianto tra auto all'alba, due feriti trasportati in ospedale

Alle 5:45, di mercoledì mattina i vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti lungo la SP 635 al km 1+250 in località Bribano a Sedico per un incidente stradale tra due auto: due feriti. I pompieri accorsi dalla sede centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso insieme al personale sanitario i due conducenti. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.