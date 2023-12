Investita mentre attraversa la strada, 13enne grave in ospedale

Ennesimo incidente grave sulle strade della provincia di Treviso: lunedì 4 dicembre, verso le 18.30, un'auto ha investito una ragazzina di 13 anni che stava attraversando a piedi Via Schiavonesca, nella frazione di Selva del Montello. Violentissimo l'impatto: la 14enne, sbalzata sull'asfalto, è stata soccorsa dal personale del Suem 118 invervenuto sul posto con l'elicottero notturno. Trasportata d'urgenza al Ca' Foncello, la giovane è ora ricoverata in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi sulla dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri.