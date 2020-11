Semaforo guasto, tre auto si scontrano sulla Feltrina

E' di tre feriti lievi (di cui due trasportati in pronto soccorso per accertamenti) il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la Feltrina nella frazione di Signoressa a Trevignano.

Erano le 9.30 di mattina quando tra auto si sono scontrate all'incrocio tra la Feltrina e Via Schiavonesca. L'incidente sarebbe dovuto in parte a un guasto della luce del semaforo e in parte a una mancata precedenza. Nella carambola una Peugeot 206 di colore grigio si è scontrata contro una Mazda 6 proveniente da nord sulla Feltrina e una terza auto in procinto di svoltare su via Schiavonesca. Sul posto due ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco di Montebelluna. G.G. è rimasto incastrato all'interno della sua auto, liberato dai pompieri è stato portato in pronto soccorso per accertamenti. Nulla di preoccupante invece per L.G. e L.W. gli altri due automobilisti soccorsi sul posto. Il traffico lungo la Feltrina ha subito forti rallentamenti. Il semaforo è stato sistemato in tarda mattinata.