Scontro con un motociclista sul Grappa, muore ciclista

Tragico incidente poco dopo le 12.30 circa di oggi, sabato 6 febbraio, a Semonzo di Borso del Grappa, lungo via Generale Giardino. Un uomo, Alessio Massaro, 42 anni di Montebelluna , in sella alla sua bici, si è scontrato frontalmente con un motociclista che proveniva dall'opposto senso di marcia. La collisione è avvenuta all'altezza del quarto tornante. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare, è morto a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto intervenuto medico e infermieri del Suem di Crespano del Grappa.

Il centauro, M.P., 42 anni, veneziano di Musile di Piave, è stato trasportato in elicottero presso l'ospedale di Vicenza: si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in gravi condizioni. Sulla tragedia indaga la polizia stradale di Treviso che ha svolto sul posto i rilievi del caso. A provocare l'incidente sarebbe stata la scarsa visibilità che caratterizzava la tarda mattinata di oggi sul Grappa: per questo motivo è stato impossibile l'intervento dell'elicottero del Suem 118 di Treviso. Al suo posto intervenuto invece l'elicottero Falco di Pieve di Cadore.

In base a quanto ricostruito dalla polizia stradale il ciclista stava scendendo dal Grappa e in prossimità di un tornante si sarebbe allargato, invadendo l'opposta corsia di marcia: l'impatto con la moto che saliva, in senso opposto, è stato inevitabile e violentissimo.