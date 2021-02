Ciclista 45enne travolto e ucciso nella notte

Il corpo dell'uomo, di origini cinesi, ritrovato a bordo strada a Sernaglia della Battaglia, in via Fontigo. Inutile l'allarme lanciato al 118 alle 5.26 da un automobilista di passaggio

Tragedia nella notte a Sernaglia della Battaglia, in via Fontigo. Il corpo di un uomo di 45 anni, L.Y., cittadino di origini cinesi residente nella zona, è stato trovato a terra, privo di vita. Poco distante la bici del malcapitato, su cui stava viaggiando. A lanciare l'allarme al 118 è stato alle 5.26 un automobilista di passaggio. Il Suem non ha potuto far nulla per salvargli la vita. Sull'episodio indaga la polizia stradale di Treviso: l'asiatico sarebbe stato travolto da un'auto o da un camion di passaggio. Accertamenti sono in corso.