Escono di strada con l'auto e abbattono una recinzione: feriti padre e figlio

Sono padre e figlio di 35 anni le due vittime dell'incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle 9.20 in via Santa Lucia a Falzé di Piave. Ancora poco chiaro quanto è successo, ma l'Alfa Giulia su cui viaggiavano è improvvisamente uscita di strada andando ad abbattere anche una recinzione di un'abitazione dopo esser persino scesa da una scarpata. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti sembra che il ragazzo fosse alla guida e che non abbia rispettato lo "Stop" presente in zona, finendo così dritto in via Chiesuola. Entrambi sono poi rimasti incastrati nell'auto e, dunque, sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Conegliano per estrarli e affidarli alle cure dei sanitari del Suem 118 (arrivati con un’automedica e due ambulanze) a seguito delle lesioni riportate nell'impatto. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Cison di Valmarino.