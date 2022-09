Si schianta contro un platano, automobilista miracolato

Grave schianto nella tarda mattinata di oggi, 5 settembre, poco dopo le 12 a Pieve di Soligo, in via Brandolini, a pochi passi dall'ufficio postale. Un'auto, una Renault Modus, per cause in corso di accertamento, è sbandata andando a finire contro un platano e capovolgendosi poi fuori strada. L'automobilista, un 65enne di origini marocchine, è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere del veicolo, su cui si è sviluppato un principio d'incendio, senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione di Pieve di Soligo oltre a medico e infermieri del Suem 118. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso di Conegliano: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Il traffico è rimasto a lungo bloccato, deviato sul posto dalla polizia locale.