Schianto in Treviso-mare, 22enne muore dopo cinque giorni di agonia

Ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte ma purtroppo l'operazione chirurgica a cui era stato sottoposto e le cure dei medici non sono riusciti a salvargli la vita. Non ce l'ha fatta Giovanni Marino, 22enne di Silea: il suo cuore si è definitivamente fermato nella mattinata di oggi, venerdì 29 settembre, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso in cui si trovava ricoverato dalla serata di domenica scorsa, a causa di un terribile incidente avvenuto lungo la Treviso-mare, a Roncade. Marino è la 45esima vittima della strada di questo 2023. Ieri, giovedì 28 settembre, a perdere la vita era stato l'85enne Giuseppe Moro, travolto da un furgone mercoledì mattina, lungo via Belvedere, a Casale sul Sile.

L'incidente che è costato la vita al 22 è avvenuto poco dopo le 20 di domenica scorsa e ha coinvolto due auto e una moto Yamaha guidata dal 22enne che ha avuto la peggio ed è stato trasportato d'urgenza dal Suem 118, in codice rosso, all'ospedale di Treviso. Ferite anche altre due persone che si trovavano a bordo delle auto rimaste coinvolte nello schianto, entrambe portate al Ca' Foncello ma con lesioni lievi. All'ora dell'incidente erano tantissime le auto che stavano rientrando dalle spiagge verso Treviso e in seguito allo schianto il traffico è rimasto completamente bloccato. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Roncade e Silea: alla base della tragedia ci sarebbe, secondo quanto è emerso, un sorpasso azzardato del motociclista ad un'auto ed un successivo schianto frontale contro una Mercedes che proveniva dall'opposta direzione di marcia. Questo veicolo, nel tentativo purtroppo inutile di evitare lo schianto, ha urtato una Skoda guidata da una donna.

Giovanni lascia i genitori Davide e Maria Grazia oltre ad un fratello e una sorella più piccoli. Il 22enne aveva frequentato la facoltà di scienze infermieristiche a Treviso ed era riuscito a realizzare il suo sogno ovvero quello di poter accedere a medicina. Un sogno purtroppo infranto. Il giovane, molto impegnato nella comunità di Silea (in passato è stato anche animatore ai gruppi estivi), aveva scelto la donazione degli organi, triste rito che si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi. Per Silea si tratta di una tragedia devastante. «E' come fosse mancato un figlio di tutta la comunità» ha detto la sindaca di Silea, Rossella Cendron «è una tragedia devastante e spero che la vicinanza della comunità possa in qualche modo alleviare il dolore immenso di queste ore».