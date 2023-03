Auto fuori strada in A28, distrutto un tratto di guard rail: guidatore miracolato

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi, lunedì 20 marzo, poco dopo le 10:30, lungo l'autostrada A28 tra Godega di Sant’Urbano e Portogruaro. Un’auto, ma causa forse di un malore del conducente del mezzo è finita contro il guardrail che è stato completamente sollevato per una lunghezza di una decina di metri. L'autista, 72enne M.C.M., medico residente a Brugnera (Pordenone), è rimasto ferito ma non in modo grave. I pompieri accorsi dal distaccamento di Conegliano, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista venuto fuori autonomamente è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autovie Venete.

Alle 13:30 altro analogo intervento in A27 subito dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia, dove un automobilista, A.A.C., 22enne di Riva del Garda (Trento) dopo aver perso il contro di una Bmw X1 è andato a impattare contro la cuspide del guardrail in parte penetrato nell’abitacolo: ferito il conducente. I vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza il SUV, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferito in ospedale. Personale della polstrada e di Autovie Venete sul posto.