Schianto nella notte: morto 52enne, grave una 22enne

E' di una vittima, un 52enne, A.G., e una ragazza di 22 anni, residente in Svizzera, M.M.V., ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo le 4.30, a Sant'Elena di Silea, in via Belvedere, poco distante dalla "Barchessa". L'auto su cui i due viaggiavano è uscita di strada, schiantandosi contro un muretto di cinta. Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far molto per salvare il 52enne, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Sul posto, oltre al personale medico, intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ora indaga sulla tragedia.