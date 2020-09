Station wagon tampona un tir e si incastra sotto il mezzo: tre feriti

E' di tre feriti, una 56enne e due giovani di 24 e 17 anni , fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 14.45 di oggi lungo la Treviso-mare, all'altezza della Farmacia internazionale di Silea. Una station wagon, forse a causa di una distrazione da parte del conducente, ha tamponato violentemente un tir, finendo per incastrarsi per buona parte sotto il mezzo pesante. I feriti, incastrati a bordo dell'abitacolo, sono stati liberati dalle lamiere del veicolo dall'intervento dei vigili del fuoco di Treviso. Sul posto automedica e ambulanze del Suem 118 e la polizia locale. Gravi i disagi alla circolazione con rallentamenti che hanno riguardato buona parte della viabilità della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.