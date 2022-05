Scontro tra due auto, entrambe si capovolgono: miracolate le persone alla guida

Sono rimasti miracolosamente illesi i protagonisti dell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, 3 maggio, poco dopo le 6 lungo la Postumia, allo svincolo con via Treviso a Silea, a pochi passi dal pub Colonial Inn. Coinvolte due autovettura, entrambe finite capovolte sull'asfalto dopo la collisione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Treviso che hanno svolto i rilievi del caso per chiarire la dinamica dello schianto. Il traffico ha subito inevitabili ripercussioni, con rallentamenti per auto, mezzi pesanti e pullman. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 9 quando i mezzi incidentati sono stati rimossi.