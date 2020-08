Smart si cappotta sul Put: sul posto ambulanza e polizia

Una Smart di colore nero adagiata su un fianco lungo il Put a Treviso. E' questa la scena che molti passanti hanno potuto vedere a Treviso lunedì mattina verso le ore 10. La piccola utilitaria, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è infatti improvvisamente cappottata rischiando persino di rotolare giù nel piccolo canale di scolo a bordo strada. Sul posto sono comunque intervenute sia un'ambulanza del Suem 118 che una pattuglia della polizia per tutti i rilievi di rito. Dalle prime testimonianze pare che, fortunatamente, la persona alla guida dell'auto sia uscito dal mezzo tutto sommato senza aver riportato traumi particolari. Per quanto riguarda invece il traffico in zona in quel momento, questo ha subito solo alcuni rallentamenti temporanei.

