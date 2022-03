Scontro tra bici e auto, paura per un 23enne: trasportato al Ca' Foncello

Se l'è cavata con qualche contusione ma con un forte spavento il 23enne di Lovadina che è stato sfortunato protagonista, nella prima mattinata di oggi, giovedì 3 marzo, poco dopo le 7.30, di un incidente avvenuto all'incrocio tra la sp 57, via Matteotti e via Colombo. Il giovane era in sella alla sua bici e stava percorrendo il cavalcavia lungo la provinciale da Spresiano in direzione della discoteca Odissea. La Fiat Idea. guidata da un 57enne di Spresiano, è sbucata da via Colombo, diretta verso il centro di Lovadina. L'impatto è stato piuttosto violento ma non ha causato ferite gravi al 23enne, soccorso dal Suem 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Ca' Foncello. A svolgere i rilievi di legge e a regolare il traffico sono giunti gli agenti della polizia locale di Spresiano. I disagi sono stati fortunatamente limitati.