Si schianta con l'auto all'incrocio di Visnadello: semaforo distrutto

Erano le 4.05 di notte quando all'incrocio nel centro di Visnadello, in via Gritti, una Volkswagen Polo guidata da un 19enne trevigiano si è schiantata contro il semaforo all'incrocio con via Roma. L'impatto è stato violentissimo e ha letteralmente distrutto il semaforo dell'incrocio che porta ad Arcade e Povegliano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villorba e il personale del Suem 118 che ha trasportato il giovane in pronto soccorso. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma è stato sottoposto in ospedale ai controlli antidroga e alcol i cui esiti sono attesi nelle prossime ore. In soccorso sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo del semaforo, rimasto ora senza luci e non in funzione. Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, ha lanciato via social un appello a tutti gli automobilisti in transito: «Raccomando massima prudenza nell’attraversamento del centro di Visnadello e nella svolta da e verso Arcade-Povegliano a causa dell'incidente che ha pregiudicato il funzionamento di uno dei semafori che regolano la viabilità. I semafori di Spresiano stanno funzionando a luce intermittente - conclude il sindaco -. Abbiamo già contattato chi di dovere per la sistemazione ma ci vorrà sicuramente qualche giorno».