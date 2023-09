Auto finisce nel fosso lungo la Pontebbana: tre feriti

Ennesimo incidente sulle strade della Marca, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 settembre: verso l'una di notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Spresiano per un’auto finita in un fosso lungo la strada statale Pontebbana: tre le persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento aeroportuale di Treviso che hanno messo in sicurezza l’auto e prestato assistenza ai tre feriti, usciti in autonomia dall’auto e presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. I carabinieri hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. L’intervento dei vigili del fuoco per la bonifica dell’area si è concluso alle 3.