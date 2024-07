Ancora sangue sulle strade. Travolto da un camion, muore ciclista

Ancora sangue sulle strade della Marca. Un uomo, le cui generalità non sono note, è morto a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto in via Busco a Spresiano, a pochi passi dallo stabilimento Fassa Bortolo. La vittima si trovava in sella alla sua bici ed è stata travolta da un camion in transito. Intervenuti per i soccorsi medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. Per i rilievi di legge sono giunti i gli agenti della polizia locale di Spresiano.