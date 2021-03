Scende per aiutare un collega a fare manovra, camionista travolto

L'incidente poco dopo le 19.30 a Spresiano in via Padania. A perdere la vita un 64enne di Scorzè, G.G. Sul posto medico e infermieri del Suem 118 e la polizia stradale di Treviso

Un uomo di 64 anni, G.G., di Scorzè (Venezia) è morto in un tragico incidente stradale avvenuto a Spresiano lungo via Padania, in zona Industriale. L'uomo, secondo quanto si è appreso, è sceso da un camion per aiutare il collega alla guida a fare manovra ma sarebbe stato investito dallo stesso mezzo. Sul posto intervenuto il Suem 118 con ambulanza e automedica ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sull'episodio indaga la polizia stradale di Treviso che ha svolto sul posto gli accertamenti del caso.