Tragedia a Spresiano, travolto e ucciso da un'auto sulla Pontebbana

Tragedia della strada a Spresiano, lungo la Pontebbana, all'altezza dei campi sportivi comunali e della gelateria "Punto gelato". Un uomo di 86 anni, Giuseppe Brisotto, residente in zona, ha perso la vita, travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada che in quel tratto prende il nome di via Dante Alighieri, non distante dall'incrocio con via Cesare Battisti. Sul posto intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno a lungo tentato di salvare la vittima al pedone. A rilevare l'incidente saranno i carabinieri della stazione di Spresiano. Il traffico, deviato su vie secondarie grazie all'intervento della polizia locale, ha subito gravi conseguenze con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. A constatare personalmente quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra.

