Ubriaco alla guida esce di strada, provoca un incidente e tenta la fuga: fermato

Erano le 11.15 di domenica mattina, 21 aprile, quando in via Carducci a Spresiano, una Fiat Multipla con al volante un 26enne e a bordo un 24enne ed un 22enne (tutti di Spresiano) è finita fuori strada.

Violento lo schianto in cui sono rimasti feriti i due giovani passeggeri, riportando un trauma cranico e uno alla spalla. Per evitare la Multipla finita fuori strada, un 48enne di Maserada sul Piave che stava viaggiando insieme alla moglie su una Ford Fiesta, è finito nel fosso a lato della carreggiata. Il 24enne e il 22enne sono stati trasportati in pronto soccorso, mentre il 26enne alla guida della Fiat ha cercato di fuggire ai piedi tra i campi per non sottoporsi all'alcoltest. Fermato dai carabinieri, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il conducente della Fiesta e la moglie sono rimasti fortunatamente illesi. I carabinieri di Villorba hanno eseguito i rilievi sulla dinamica dell'incidente.