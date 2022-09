Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, morto un uomo

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 19 settembre, attorno alle 15.45 circa, a Spresiano in via Dante Alighieri, la strada statale Pontebbana, all'altezza del distributore di carburante Esso. Un uomo, di cui non sono ancora state rese le generalità, è stato travolto e ucciso da un'auto in transito, mentre stava attraversando la strada. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare: medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, dopo un vano tentativo di rianimazione. Per i rilievi del caso giunti i carabinieri della Compagnia di Treviso e della stazione di Spresiano. Si tratta dell'ottava vittima di incidente stradale nella Marca dall'inizio del mese di settembre: in agosto erano state dodici le croci, per un totale di 20 morti negli ultimi 50 giorni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi del caso, con inevitabili disagi al traffico veicolare, con lunghe code e deviazioni sul posto.