Grave incidente lungo la Statale del Santo: quattro mezzi coinvolti

Giovedì, 15 aprile, lo schianto a Loreggia. Ferito un trevigiano, strada chiusa al traffico per due ore. Sul posto Suem 118, pompieri e agenti della Federazione del Camposampierese

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, lungo la Statale del Santo nel comune di Loreggia (in provincia di Padova). Quattro i veicoli coinvolti nello schianto: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, l'elisoccorso e 4 pattuglie della polizia locale. Nonostante i diversi mezzi coinvolti, solo una persona è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Padova: si tratta di un 72enne residente a San Giorgio delle Pertiche ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica

L'incidente si è verificato vero le 9 di mattina. Il 72enne, al volante di una Fiat Punto, stava viaggiando in direzione Padova quando, a causa di un probabile malore, ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un furgone con a bordo due persone tra cui il trevigiano I.E. dell'84. Nello schianto sono rimaste coinvolte anche una Volvo S80 con alla guida Z.N., 61enne residente a Rovigo, un'Audi guidata da Z.F., padovano classe '64 e, solo di striscio, anche una Passat. La Fiat Punto ha terminato la sua corsa contro il guard-rail. L'uomo al volante è stato elitrasportato a Padova. La viabilità è andata in tilt e la Statale è rimasta chiusa al traffico per ben due ore. Tutti i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.