Grave incidente lungo la Statale del Santo: ricoverato un trevigiano

Giovedì 15 aprile scontro tra 4 veicoli a Loreggia. Statale chiusa al traffico per due ore. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e gli agenti della Federazione del Camposampierese

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, lungo la Statale del Santo nel comune di Loreggia (in provincia di Padova). Dalle prime informazioni sono 4 le automobili coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, l'elicottero e 4 pattuglie della polizia locale. Stando alle prime informazioni, nonostante i diversi veicoli coinvolti, solo una persona sarebbe stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Padova: si tratta di un uomo residente nella Marca.

La dinamica

L'incidente si è verificato vero le 9 di mattina. Al volante di una Fiat Punto l'uomo residente a Castelfranco Veneto stava viaggiando in direzione Padova. Forse a causa di un malore improvviso, il conducente ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un furgone, una Volvo, un'Audi e colpendo di striscio un'altra Volvo. La Fiat Punto si è poi schiantata contro il guard-rail. L'uomo al volante è stato elitrasportato a Padova. La viabilità è andata in tilt e la Statale è rimasta chiusa al traffico per ben due ore. I mezzi sono stati sequestrati.