Pensionato investe una 15enne e scappa: incastrato dalle telecamere

Erano da poco passate le 7.30 di mercoledì mattina, 2 dicembre, quando una studentessa di 15 anni è stata investita da un'auto in Viale Monte Grappa a Treviso, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Dopo l'incidente la vettura di colore rosso non si è nemmeno fermata e ha continuato la sua corsa lasciando la ragazzina sull'asfalto bagnato dal nevischio sceso ieri mattina.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a soccorrere subito la giovane sono state due bariste che hanno assistito incredule alla scena. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza del Suem 118. La 15enne è stata portata al Ca' Foncello per le visite di accertamento, venendo dimessa poche ore più tardi con una prognosi di dieci giorni. Gli agenti della Polizia locale di Treviso hanno passato al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. La fortuna è stata che, nell'orario dell'incidente, una sola macchina rossa era passata nella zona di Viale Monte Grappa. L'auto è di proprietà di un pensionato residente in città. I vigili, andati a casa sua, hanno provato a suonare più volte il campanello ma, nonostante la vettura rossa fosse parcheggiata sotto casa, l'uomo non ha mai risposto. L'ipotesi è che il pensionato, complice il maltempo, non si sia nemmeno accorto di aver colpito la ragazza. L'anziano sarà denunciato per omissione di soccorso.