Biciclettata di Pasquetta da dimenticare: gruppo di amici si scontra, un ferito

A Pieve del Grappa, nella mattinata odierna, si è verificato un incidente tra biciclette. A seguito dello scontro, un ciclista di Zugliano (Vi), il 58enne C.D., è stato portato a Castelfranco Veneto per accertamenti a seguito di un probabile trauma cranico dopo aver toccato il compagno che lo precedeva con la ruota ed essere quindi caduto a terra. Un terzo ciclista è invece rimasto coinvolto in modo lieve

L'elisoccorso di Treviso è poi intervenuto a Lusiana (VI) per un 40enne caduto da circa due metri che, nell'impatto col terreno, ha subito un deficit agli arti inferiori, tanto che sul posto è arrivata l'automedica per prestagli soccorso. Un secondo intervento dell'elisoccorso è invece stato effettuato intorno alle 12.40 a Riese Pio per una motociclista che si è schiantato contro un cancello di un'abitazione in via Battisti. L'uomo, secondo le prime informazioni, verserebbe in condizioni serie a seguito dell'impatto.